فيروس كورونا: جولة في تاكسي لندن لتفقد زينة الكريسماس
فيروس كورونا: جولة في تاكسي لندن لتفقد زينة الكريسماس
تتميز لندن خلال موسم الكريسماس بزينتها وأضوائها المبهرة. سائقة تاكسي لندن ديل فوروود تجولت معنا في شوارع العاصمة البريطانية.
عندما تم إغلاق لندن بسبب فبروس كورونا، لم يكن لدى سائقة تاكسي لندن ديل فوروود- 54 عاما- الكثير من العملاء..
مثل العديد من سائقي سيارات الأجرة، كانت قلقة بشأن عملها لكنها تمكنت من الاستمرار في العمل كسائقة توصيل طلبات لمتجر.
في ديسمبر / كانون الأول الماضي، بدأت في القيام بجولات بمناسبة عيد الميلاد حتى يتمكن الناس من رؤية زينة عيد الميلاد.
فيديو, قطار البخار المبهج في رحلة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد, المدة 1,17
توقفت رحلات القطار البخاري في بريطانيا لمدة أربعة أشهر بسبب الإغلاق جراء كوفيد-١٩ لكن أعيد تشغيلها بعد أن أجري عليها تعديلات مذهلة.