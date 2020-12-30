فيروس كورونا: جولة في تاكسي لندن لتفقد زينة الكريسماس

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروس كورونا: جولة في تاكسي لندن لتفقد زينة الكريسماس

تتميز لندن خلال موسم الكريسماس بزينتها وأضوائها المبهرة. سائقة تاكسي لندن ديل فوروود تجولت معنا في شوارع العاصمة البريطانية.

عندما تم إغلاق لندن بسبب فبروس كورونا، لم يكن لدى سائقة تاكسي لندن ديل فوروود- 54 عاما- الكثير من العملاء..

مثل العديد من سائقي سيارات الأجرة، كانت قلقة بشأن عملها لكنها تمكنت من الاستمرار في العمل كسائقة توصيل طلبات لمتجر.