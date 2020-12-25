السلالة الجديدة لفيروس كورونا: هل تحتاج لقاحات جديدة، وما تأثيرها على الأطفال؟
السلالة الجديدة لفيروس كورونا: هل تحتاج لقاحات جديدة، وما تأثيرها على الأطفال؟
سادت حالة من القلق على المستوى الدولي إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة مما دعا عدد من الدول إلى فرض حظر على السفر.
وتتسم السلالة الجديدة بسرعة الانتشار، لكن لا يوجد دليل على أنها أكثر فتكا من فيروس كورونا المتعارف عليه. وأثار ذلك العديد من التساؤلات حول إمكانية مقاومتها للقاحات التي طال انتظارها ومدى تأثيرها على الأطفال.
فيروس كورونا:السلالة الجديدة من الوباء تهدد بنشوء جيل جديد من "الانعزاليين"
سيطر موضوع السلالة الجديدة من فيروس كورونا على اهتمامات الصحف البريطانية ونشرت عناوين حول "السلالة الجديدة من فيروس كورونا وخصائصها" و"كيف يؤدي الوباء لنشوء جيل جديد من الانعزاليين" و تعهد الشركاء الإماراتيين بمواجهة العتصرية بين أنصار نادي بيتار القدس.