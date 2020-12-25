السلالة الجديدة لفيروس كورونا: هل تحتاج لقاحات جديدة، وما تأثيرها على الأطفال؟

سادت حالة من القلق على المستوى الدولي إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة مما دعا عدد من الدول إلى فرض حظر على السفر.

وتتسم السلالة الجديدة بسرعة الانتشار، لكن لا يوجد دليل على أنها أكثر فتكا من فيروس كورونا المتعارف عليه. وأثار ذلك العديد من التساؤلات حول إمكانية مقاومتها للقاحات التي طال انتظارها ومدى تأثيرها على الأطفال.