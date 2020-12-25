المغرب وإسرائيل: هل المغرب الرابح الوحيد من التطبيع؟
المغرب وإسرائيل: هل المغرب الرابح الوحيد من التطبيع؟
وقع المغرب اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية من إدارة ترامب، لتصبح المملكة ثالث دولة عربية تطبع مع إسرائيل في غضون سنة.
ويعتبر اتفاق التطبيع "جزئيا" إذ ستفتح رحلات جوية مباشرة بين البلدين وتستأنف العلاقات الدبلوماسية الرسمية، لكن لن تفتح سفارة مغربية في إسرائيل.
وحصل المغرب على صفقة بيع أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 1 مليار دولار فور إعلان الاتفاق، بالإضافة إلى اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. فهل يكون الرابح الوحيد في موجة التطبيع؟
فيديو, المغرب وإسرائيل: ما قصة الصراع التاريخي في الصحراء الغربية؟, المدة 2,41
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة يعترف فيها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ما قصة الصراع التاريخي؟