المغرب وإسرائيل: هل المغرب الرابح الوحيد من التطبيع؟

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المغرب وإسرائيل: هل المغرب الرابح الوحيد من التطبيع؟

وقع المغرب اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية من إدارة ترامب، لتصبح المملكة ثالث دولة عربية تطبع مع إسرائيل في غضون سنة.

ويعتبر اتفاق التطبيع "جزئيا" إذ ستفتح رحلات جوية مباشرة بين البلدين وتستأنف العلاقات الدبلوماسية الرسمية، لكن لن تفتح سفارة مغربية في إسرائيل.