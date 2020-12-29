نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: بايدن يتهم إدارة ترامب بعرقلة المرحلة الانتقالية

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزارة الدفاع الأمريكية بـ "قلة مسؤولية" لأنها لم تزود فريقه بالمعلومات التي يحتاجها لانتقال السلطة.

وقال إن فريقه يواجه "عقبات من القيادة السياسية".