نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: بايدن يتهم إدارة ترامب بعرقلة المرحلة الانتقالية
نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: بايدن يتهم إدارة ترامب بعرقلة المرحلة الانتقالية
اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزارة الدفاع الأمريكية بـ "قلة مسؤولية" لأنها لم تزود فريقه بالمعلومات التي يحتاجها لانتقال السلطة.
وقال إن فريقه يواجه "عقبات من القيادة السياسية".
"بايدن سيختار إمرأة لقيادة البنتاغون" في خطوة تاريخية
تناولت الصحف البريطانية اختيارات بايدن المحتملة لقيادة البنتاغون، فيما استمرّ فيروس كورونا بالحصول على حيّز مهم من الاخبار.