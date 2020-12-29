اغتصاب الرجال: "من الصعب دائمًا على الناس تصديق إمكانية حدوث ذلك "

نوفاتوس وأويانغو ضحيتان للعنف الجنسي. لم يكن عليهما أن يتصالحا مع هذا الفعل العنيف فحسب، بل تعلما أيضًا كيفية التعايش مع وصمة العار. في أفريقيا، مجموعات الدعم للرجال قليلة ومتباعدة. أحدهما يحاول توسيع هذه الشبكة وأنشأ هيكلا لدعم الرجال في كينيا. نتحدث معهما عن تجاربهما.