اغتصاب الرجال: "من الصعب دائمًا على الناس تصديق إمكانية حدوث ذلك "
اغتصاب الرجال: "من الصعب دائمًا على الناس تصديق إمكانية حدوث ذلك "
نوفاتوس وأويانغو ضحيتان للعنف الجنسي. لم يكن عليهما أن يتصالحا مع هذا الفعل العنيف فحسب، بل تعلما أيضًا كيفية التعايش مع وصمة العار. في أفريقيا، مجموعات الدعم للرجال قليلة ومتباعدة. أحدهما يحاول توسيع هذه الشبكة وأنشأ هيكلا لدعم الرجال في كينيا. نتحدث معهما عن تجاربهما.
فيديو, فيديو اغتصاب امرأة هندية يدفعها إلى الانتحار, المدة 4,04
غيتا سيدة هندية في الأربعين من عمرها أقدمت على الانتحار بعد الانتشار الواسع لتسجيل يصور اغتصابها على "واتساب".