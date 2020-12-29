2020 وأنا: الآن أعرف قيمة العائلة أكثر
2020 وأنا: الآن أعرف قيمة العائلة أكثر
رولا نجار سورية انتقلت مع عائلتها للعيش في إسطنبول عام 2012، بعد سنة من بداية الحرب الأهلية في سوريا.
تقول رولا إن معاناتها بسبب الحرب في بلدها ساعدتها في تقبل ما حدث في 2020. فماذا تتوقع رولا من عام 2021؟
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ما هي القصص التي كانت ستحدد شكل عام 2020 لو لم يصب العالم بأسوأ جائحة منذ قرن؟ لكن بصرف النظر عن كوفيد 19 فقد كان عامًا مليئًا بالقصص الجديدة المهمة.