2020 وأنا: الآن أعرف قيمة العائلة أكثر

رولا نجار سورية انتقلت مع عائلتها للعيش في إسطنبول عام 2012، بعد سنة من بداية الحرب الأهلية في سوريا.

تقول رولا إن معاناتها بسبب الحرب في بلدها ساعدتها في تقبل ما حدث في 2020. فماذا تتوقع رولا من عام 2021؟