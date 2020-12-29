ما هي القصص التي كانت ستحدد شكل عام 2020 لو لم يصب العالم بأسوأ جائحة منذ قرن؟ لكن بصرف النظر عن كوفيد 19 فقد كان عامًا مليئًا بالقصص الجديدة المهمة.