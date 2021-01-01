في أجزاء كثيرة من العالم، أصبحت الملابس الرخيصة والمبهجة على بعد نقرة واحدة. لكن هناك ثمنا خفيا تدفعه البيئة. فهل حان الوقت لإعادة التفكير في علاقتنا بالملابس؟