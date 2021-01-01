تلوث البيئة: مدينة إيطالية تقود العالم في مجال إعادة تدوير الملابس
تلوث البيئة: مدينة إيطالية تقود العالم في مجال إعادة تدوير الملابس
الموضة هي واحدة من أكثر الصناعات تلويثا للأرض في العالم.
يتم التخلص من ما يقرب من 100 مليون طن من الملابس سنويا.
ولكن ماذا لو أمكن إنقاذ كل تلك الملابس المستهلكة - وتحويلها إلى شيء آخر؟
بلدة صغيرة في إيطاليا بنت ثروتها على إعادة تدوير الملابس - وهي الآن تقود الطريق لعالم أزياء أكثر استدامة.
فيديو, ما هي الأزياء السريعة؟ وكيف تضر بالبيئة؟, المدة 2,05
في أجزاء كثيرة من العالم، أصبحت الملابس الرخيصة والمبهجة على بعد نقرة واحدة. لكن هناك ثمنا خفيا تدفعه البيئة. فهل حان الوقت لإعادة التفكير في علاقتنا بالملابس؟