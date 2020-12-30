زووم: الاجتماعات الافتراضية التي لم تسر كما هو مخطط لها

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زووم: الاجتماعات الافتراضية التي لم تسر كما هو مخطط لها

كان عام 2020 هو العام الذي تحول فيه الجميع إلى الإنترنت. من الاجتماعات الافتراضية والتدريس عبر الإنترنت إلى التواصل الاجتماعي عبر الشاشات، قضى الكثير منا وقتًا طويلاً في تسجيل الدخول.

ولكن كانت هناك مقاطعات من الحيوانات الأليفة والأطفال – بل وأمسكت نار بملابس أحدهم أثناء اجتماع افتراضي ـ.

نلقي نظرة على بعض الأوقات التي لم يجر فيها التواصل الافتراضي كما كان يجب أن يكون.