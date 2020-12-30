انفجار مطار عدن: دوي انفجارات وإطلاق نار تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

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انفجار مطار عدن: دوي انفجارات وإطلاق نار تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

وقع انفجاران على الأقل الأربعاء في مطار عدن في اليمن عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة ما أدى إلى وقوع إصابات.

ولم يصب أي من أفراد الحكومة اليمنية بأذى بحسب مصدر أمني.

وكانت الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها في 18 ديسمبر- كانون الأول الماضي وصلت إلى عدن بعد أيام من أدائها اليمين أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في السعودية.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقوات أخرى تقودها المجموعات المؤيدة للحكومة بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل نحو ست سنوات.