لماذا يصعب الهروب من كوريا الشمالية؟

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لماذا يصعب الهروب من كوريا الشمالية؟

تقمع كوريا الشمالية عمليات تسلسل سكانها خارجها خاصة بعد تولي كيم يونج أون مقاليد الحكم مما أدي لانخفاض أعداد من يحاولون الفرار.

في كل عام، يقوم مئات الأشخاص من كوريا الشمالية برحلة محفوفة بالمخاطر أثناء هروبهم من "مملكة الناسك" ولكن عدد المنشقين انخفض بشكل مطرد في السنوات الأخيرة حيث قامت السلطات الكورية الشمالية بقمع جميع محاولات الهروب بلا هوادة.