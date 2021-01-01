احتفالات العام الجديد منقطعة الجماهير بسبب فيروس كورونا

استقبلت دول العالم عام 2021 بالألعاب النارية والعروض المبهرة المعتادة، لكن لم يُسمح للجمهور

وفرضت قيود على احتفالات العام الجديد في معظم أنحاء العالم حيث تكافح العديد من البلدان للحد من الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.