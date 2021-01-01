احتفالات العام الجديد منقطعة الجماهير بسبب فيروس كورونا
احتفالات العام الجديد منقطعة الجماهير بسبب فيروس كورونا
استقبلت دول العالم عام 2021 بالألعاب النارية والعروض المبهرة المعتادة، لكن لم يُسمح للجمهور
بالحضور للاستمتاع بها.
وفرضت قيود على احتفالات العام الجديد في معظم أنحاء العالم حيث تكافح العديد من البلدان للحد من الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
فيديو, 2021: عروض ساحرة بالأضواء في اسكتلندا لاستقبال العام الجديد, المدة 1,32
احتفالا بالعام الجديد، انطلق في اسكتلندا مهرجان هوغماني بعروض ضوء تخلب الألباب. استخدمت في العرض طائرات دون طيار تعتمد على تكنولوجيا حديثة.