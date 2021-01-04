فيروس كورونا: "الروح المتمردة" التي سجنت بسبب تقاريرها عن ووهان

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فيروس كورونا: "الروح المتمردة" التي سجنت بسبب تقاريرها عن ووهان

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حكمت محكمة صينية على المحامية السابقة تشانغ زان بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب تقاريرها عن تفشي فيروس كورونا في ووهان.

سافرت المواطنة الصحفية البالغة من العمر 37 عامًا بشكل مستقل إلى المدينة أثناء إغلاقها ، ونشرت العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت التي صورتها في المستشفيات وفي الشوارع. ووجهت إليها السلطات فيما بعد تهمة "إثارة المتاعب"".

قبل أيام من اعتقالها في مايو ، تحدثت السيدة تشانغ إلى صانع أفلام مستقل حول سبب شعورها بأهمية توثيق ما شاهدته.

حصلت بي بي سي على لقطات لما يُعتقد أنه آخر مقابلة للسيدة تشانغ قبل اعتقالها