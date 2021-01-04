فيروس كورونا: أول شخص في بريطانيا يتلقى لقاح أكسفورد الجديد
فيروس كورونا: أول شخص في بريطانيا يتلقى لقاح أكسفورد الجديد
تلقى براين بينكر 82 عاما الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الجديد المضاد لفيروس كورونا اللقاح في مستشفى تشيرتشل بمدينة أكسفورد.
وبهذا يكون أول شخص في بريطانيا يحصل على اللقاح.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعطت الضوء الأخضر للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.
اللقاح طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ووفقًا لأحدث الأرقام فإن اللقاح يوفر حماية بنسبة 70 ٪ من الفيروس، لكن الباحثين يقولون إن الرقم قد يصل إلى 90 ٪ عن طريق تعديل الجرعة.