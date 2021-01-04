فيروس كورونا: أول شخص في بريطانيا يتلقى لقاح أكسفورد الجديد

وبهذا يكون أول شخص في بريطانيا يحصل على اللقاح.

اللقاح طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ووفقًا لأحدث الأرقام فإن اللقاح يوفر حماية بنسبة 70 ٪ من الفيروس، لكن الباحثين يقولون إن الرقم قد يصل إلى 90 ٪ عن طريق تعديل الجرعة.