أنصار ترامب يقتحمون مقر الكونغرس الأمريكي وفرض حظر التجوال في واشنطن

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أنصار ترامب يقتحمون مقر الكونغرس الأمريكي وفرض حظر التجوال في واشنطن

‎ اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس بالتزامن مع جلسة للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية

وأفادت سي إن إن بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وأمرت الشرطة بإخلاء أبنية الكونغرسوفرض رئيس بلدية العاصمة واشنطن حظر تجول حتى صباح الخميس