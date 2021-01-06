اقتحام الكونغرس: بايدن يدعو ترامب للظهور على التلفزيون الوطني "لإنهاء الحصار"

وصف الرئيس المنتخب جو بايدن الاحتجاجات التي اجتاحت مبنى الكونغرس الأمريكي بأنها "هجوم على أقدس التعهدات الأمريكية وعلى الديموقراطية"، ودعا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى دعوة أنصاره على الفور لوقف العنف.

وفي خطابه، دعا بايدن الرئيس ترامب إلى "الظهور على التلفزيون الوطني للوفاء بيمينه والدفاع عن الدستور والمطالبة بإنهاء هذا الحصار" على حد وصفه.