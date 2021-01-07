سماء عبد الهادي: ملكة التكنو الفلسطينية تتحدث لبي بي سي بعد الإفراج عنها

أفرجت السلطة الفلسطينية عن الدي جاي الفلسطينية سماء عبد الهادي بعد ثمانية أيام من اعتقالها بتهمة تدنيس أماكن دينية ومخالفة إجراءات الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت سماء إنها حصلت على تصريح من وزارة السياحة والآثار للتصوير في مقام النبي موسى في وسط الضفة الغربية لكن الحفل واعتقالها شغلا الرأي العام وأثارا جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.