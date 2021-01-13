دونالد ترامب: لا أخشى استخدام التعديل الخامس والعشرين

وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب التلويح باستخدام التعديل الخامس والعشرين لعزله بأنه "لا يمثل أي خطورة له، وقال إن التهديد بإقالته يشبه "مطاردات الساحرات".

ويجري الآن نقاش المادة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين في الدستور الأمريكي ، الذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية حكومية بأن يعلنوا أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه الرئاسية .