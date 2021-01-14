فيروس كورونا: ما الذي يجب أن نعرفه قبل أن نقرر السفر؟
فيروس كورونا: ما الذي يجب أن نعرفه قبل أن نقرر السفر؟
منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد فرضت معظم البلدان قيودا على السفر.
إلا أن جولة واحدة على الصور عبر تطبيق انستغرام تكفي لترى أن الكثير من الناس ما زالوا يسافرون رغم المخاطر.
عبد الكريم أقزيز، الباحث في علم الأوبئة في كنجز كوليدج في لندن، يشرح لنا ما الذي يتوجب علينا معرفته قبل اتخاذ قرار السفر.
فيديو, السلالة الجديدة لفيروس كورونا: هل تحتاج لقاحات جديدة، وما تأثيرها على الأطفال؟, المدة 2,12
سادت حالة من القلق على المستوى الدولي إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة مما دعا عدد من الدول إلى فرض حظر على السفر.