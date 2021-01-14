فيروس كورونا: ما الذي يجب أن نعرفه قبل أن نقرر السفر؟

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فيروس كورونا: ما الذي يجب أن نعرفه قبل أن نقرر السفر؟

منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد فرضت معظم البلدان قيودا على السفر.

إلا أن جولة واحدة على الصور عبر تطبيق انستغرام تكفي لترى أن الكثير من الناس ما زالوا يسافرون رغم المخاطر.