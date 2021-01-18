أليكسي نافالني: ما الذي حدث حينما وصل روسيا؟

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أليكسي نافالني: ما الذي حدث حينما وصل روسيا؟

اعتُقل أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية والناقد البارز للكرملين، في أحد مطارات موسكو بعد هبوطه قادما من ألمانيا.

كان نافالني ، 44 عاما ، عائدا إلى روسيا بعد خمسة أشهر من محاولة قتله بغاز الأعصاب ، والذي يقول إن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بها. وينفي الكرملين هذا الادعاء.

ويظهر مقطع فيديو صورته ليزا فيريكينا، مراسلة بي بي سي، السيد نافالني وهو يودع زوجته يوليا، بينما تتساءل محاميته عن سبب عدم السماح لها بالانضمام إليه، ثم يتم أخذ نافالني بمفرده من مطار شيريميتيفو. وقالت دائرة السجون الروسية في بيان لها إن السيد نافالني "مطلوب منذ 29 ديسمبر / كانون الأول 2020 لانتهاكاته المتكررة لفترة مراقبته"".

وأمر القاضي باستمرار حبس نافالني حتى 15 فبراير لانتهاكه شروط الإفراج عنه.