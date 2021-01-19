من قتل هشام الهاشمي، المستشار الأمني السابق لرئيس الوزراء العراقي؟

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من قتل هشام الهاشمي، المستشار الأمني السابق لرئيس الوزراء العراقي؟

في 6 يوليو/ تموز 2020، اغتيل هشام الهاشمي، المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، خارج منزله في بغداد.

لم يسلم هشام من العداوة نظرا لانتقاداته الجريئة لكل من تبنى العنف على طرفي الانقسام الطائفي في العراق. لكن من قتله ولماذا؟

في أعقاب الجريمة، بدأت ميس محمد رحلة كشف لغز اغتيال هشام.