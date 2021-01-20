هذا يوم أمريكا، هذا يوم الديمقراطية
هذا يوم أمريكا، هذا يوم الديمقراطية
أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليصبح رسميا الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
في أول خطاب له كرئيس قال بايدن إن الديمقراطية انتصرت وطالب الجميع بالتوحد وحماية الدستور
فيديو, جو بايدن يؤدي اليمين الرئاسية, المدة 0,40
أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليصبح رسميا الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.