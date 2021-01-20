هذا يوم أمريكا، هذا يوم الديمقراطية

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هذا يوم أمريكا، هذا يوم الديمقراطية

أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليصبح رسميا الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.