هل تساعد ألعاب الفيديو على تخطي الاكتئاب حقا؟

كان جو ، من غلاسكو ، لاعبًا شغوفًا طوال حياته ، ولكن لم يتعلم أن ألعاب الفيديو يمكن استخدامها لأكثر من الاستمتاع إلا بعد تعرضه لصدمة نفسية في العشرينات من عمره وساعدته لعبة فيديو في مساره لتخطيها

يعتقد جو أن لعب ألعاب الفيديو تساعد في صحته العقلية