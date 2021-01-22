هل تساعد ألعاب الفيديو على تخطي الاكتئاب حقا؟

كان جو ، من غلاسكو ، لاعبًا شغوفًا طوال حياته ، ولكن لم يتعلم أن ألعاب الفيديو يمكن استخدامها لأكثر من الاستمتاع إلا بعد تعرضه لصدمة نفسية في العشرينات من عمره وساعدته لعبة فيديو في مساره لتخطيها