هل تساعد ألعاب الفيديو على تخطي الاكتئاب حقا؟
هل تساعد ألعاب الفيديو على تخطي الاكتئاب حقا؟
كان جو ، من غلاسكو ، لاعبًا شغوفًا طوال حياته ، ولكن لم يتعلم أن ألعاب الفيديو يمكن استخدامها لأكثر من الاستمتاع إلا بعد تعرضه لصدمة نفسية في العشرينات من عمره وساعدته لعبة فيديو في مساره لتخطيها
يعتقد جو أن لعب ألعاب الفيديو تساعد في صحته العقلية
فيديو, كيف يلجأ قراصنة الكمبيوتر لغش الألعاب الإلكترونية لكسب الآلاف, المدة 1,11
عالم ألعاب الكمبيوتر (الفيديو غيم) مشكلة خطيرة تتمثل في حيل للغش أصبحت متاحة ومربحة لقراصنتها في الوقت ذاته مع بزوغ نجم ما يعرف بالرياضات الإلكترونية.