25 يناير: نساء التحرير مابين 2011 و2021

عشرة أعوام مرت على احتجاجات الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك. كانت النساء في قلب التظاهرات.

مراسلة بي بي سي حنان عبد الرازق كانت التقت بعضا من المتظاهرات في 2011. ثم عادت الآن لتسألهن عما إذا كانت 2011 قد أحدثت فارقا في حياة المرأة المصرية