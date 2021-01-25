استطاعت ثورة يناير في مصر أن تجمع أطيافا من المجتمع المصري كانت شديدة التباين سياسيا واجتماعيا، لكن بعد مرور عشر سنوات، يرى البعض أن هناك من استفادوا بينما خسر آخرون الكثير.