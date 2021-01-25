25 يناير: نساء التحرير مابين 2011 و2021
25 يناير: نساء التحرير مابين 2011 و2021
عشرة أعوام مرت على احتجاجات الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك. كانت النساء في قلب التظاهرات.
مراسلة بي بي سي حنان عبد الرازق كانت التقت بعضا من المتظاهرات في 2011. ثم عادت الآن لتسألهن عما إذا كانت 2011 قد أحدثت فارقا في حياة المرأة المصرية
فيديو, 25 يناير: وجهان للثورة في مصر, المدة 3,02
استطاعت ثورة يناير في مصر أن تجمع أطيافا من المجتمع المصري كانت شديدة التباين سياسيا واجتماعيا، لكن بعد مرور عشر سنوات، يرى البعض أن هناك من استفادوا بينما خسر آخرون الكثير.