ثورة مصر: ماذا حدث لحلم الديمقراطية؟

مرت عشر سنوات منذ أن خرج المصريون إلى الشوارع للإطاحة برئيسهم الأطول خدمة، حسني مبارك.

كانت انتفاضتهم جزءًا من حركة احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في العالم العربي لإنهاء الحكم الاستبدادي.

على الرغم من مغادرة مبارك للسلطة، يعتقد الكثيرون أن أحلام مصر الديمقراطية قد تحطمت. تنتقد جماعات حقوق الإنسان مرارًا القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. لكن السلطات تقول إنه يحمي البلاد من الفوضى.