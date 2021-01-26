مساءلة دونالد ترامب: مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم رسميا لائحة الاتهام

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مساءلة دونالد ترامب: مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم رسميا لائحة الاتهام

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اتخاذ إجراءات رسمية لمساءلة الرئيس السابق، دونالد ترامب، إذ قدم الديمقراطيون من مجلس النواب لائحة اتهام ضده.

ويواجه ترامب تهمة التحريض على العصيان، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.