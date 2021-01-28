من هو شرطي المرور الروسي الذي يزعم أنه المسيح الجديد؟
من هو شرطي المرور الروسي الذي يزعم أنه المسيح الجديد؟
تعد "مدينة الشمس" مسقطا لرأس جماعة دينية روسية غامضة تدعى "كنيسة العهد الأخير".
في الماضي عمل زعيم الجماعة "فيساريون" كشرطي مرور ولكنه الآن يعتقد أنه هو المجيء الثاني للمسيح.
في سبتمبر/أيلول الماضي داهم جهاز الأمن الداخلي الروسي الجماعة معتقلا فيساريون واثنين من مقربيه، متهما إياهم بابتزاز أتباعهم ماليا وإلحاق الضرر بهم بدنيا ومعنويا. سافرت ناتاليا زوتوفا من بي بي سي إلى سيبيريا لتقصي المزيد عن الأمر.