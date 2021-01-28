من هو شرطي المرور الروسي الذي يزعم أنه المسيح الجديد؟

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من هو شرطي المرور الروسي الذي يزعم أنه المسيح الجديد؟

تعد "مدينة الشمس" مسقطا لرأس جماعة دينية روسية غامضة تدعى "كنيسة العهد الأخير".

في الماضي عمل زعيم الجماعة "فيساريون" كشرطي مرور ولكنه الآن يعتقد أنه هو المجيء الثاني للمسيح.