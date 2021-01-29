مكافحة قضاء الحاجة في العراء في نيجيريا

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مكافحة قضاء الحاجة في العراء في نيجيريا

لا يزال 23 في المئة من سكان نيجيريا - أي حوالي 47 مليون شخص - يقضون حاجتهم في العراء، بحسب تقرير ليونيسف 2020.

لكن المنظمة التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن نيجيريا ستفشل في تحقيق هدفها المتمثل في إنهاء التغوط في العراء بحلول عام 2025.

ونيجيريا لديها أحد أعلى معدلات التغوط في العراء في العالم، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الهند.