ألكسي نافالني: اعتقال آلاف المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن المعارض الروسي

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ألكسي نافالني: اعتقال آلاف المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن المعارض الروسي

شارك الآلاف في روسيا في احتجاجات غير مصرح بها للمطالبة بالإفراج عن المعارض البارز أليكسي نافالني.

وقالت جماعة تتابع الاحتجاجات إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص اعتقلوا خلال المظاهرات. وفي موسكو، أغلقت الشرطة محطات المترو وأغلقت وسط المدينة.