عبدالله قرداش: من هو الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية؟

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عبدالله قرداش: من هو الزعيم الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية؟

منذ إعلان هزيمة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية ومقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي" عام 2019، هدأ نشاط التنظيم لكن على مدار الشهرين الماضيين، ارتفعت وتيرة عملياته مجددا.

ويأتي ذلك بعد مبايعة زعيم التنظيم الجديد "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، الذي قالت وكالات أمنية استخباراتية أمريكية وعراقية، إن اسمه "حجي عبدالله قرداش".