الاعتداء الجنسي: من هي النائبة الأمريكية التي كشفت عن تعرضها للاعتداء؟

كشفت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عن تعرضها للاعتداء الجنسي في الماضي.

وتحدثت كورتيز عن تجربتها يوم اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس منذ حوالي شهر.

وقالت إنها ترى فيمن يحاولون تناسي ما حدث نفس "مناورات المتحرشين".