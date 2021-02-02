الاعتداء الجنسي: من هي النائبة الأمريكية التي كشفت عن تعرضها للاعتداء؟
الاعتداء الجنسي: من هي النائبة الأمريكية التي كشفت عن تعرضها للاعتداء؟
كشفت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عن تعرضها للاعتداء الجنسي في الماضي.
وتحدثت كورتيز عن تجربتها يوم اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس منذ حوالي شهر.
وقالت إنها ترى فيمن يحاولون تناسي ما حدث نفس "مناورات المتحرشين".
فيديو, اقتحام الكونغرس: كيف تحول رفض ترامب الهزيمة إلى تحريض على الشغب؟, المدة 1,55
اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي في محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها منافسه جو بايدن. فكيف وصلت الأمور إلى هنا؟