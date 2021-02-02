الاعتداء الجنسي: من هي النائبة الأمريكية التي كشفت عن تعرضها للاعتداء؟

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الاعتداء الجنسي: من هي النائبة الأمريكية التي كشفت عن تعرضها للاعتداء؟

كشفت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عن تعرضها للاعتداء الجنسي في الماضي.

وتحدثت كورتيز عن تجربتها يوم اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس منذ حوالي شهر.