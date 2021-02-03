"طالبان حاولت قتلي… لأنني امرأة"
"طالبان حاولت قتلي… لأنني امرأة"
وقعت سلسلة من عمليات القتل المستهدف ضد الصحفيين والنشطاء والأشخاص في الوظائف الحكومية خلال الأشهر القليلة الماضية في أفغانستان.
سابا ساهار واحدة من القلائل الذين نجوا من محاولة اغتيال.هي واحدة من أوائل مخرجات الأفلام في أفغانستان، فضلاً عن كونها ممثلة وضابطة شرطة.
يتصاعد العنف في أفغانستان، حتى في الوقت الذي تجري فيه الحكومة محادثات سلام مع طالبان، تزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية.
ترك هذا كثيرين مثل سابا قلقين بشأن مستقبل بلدهم
فيديو, كبير مفاوضي طالبان:"عدد المدنيين الذين قتلوا بسبب عمليات طالبان قليل ", المدة 1,04
قالت حركة طالبان إن الولايات المتحدة تعهدت خلال المحادثات الأخيرة بينهما بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول إبريل/نيسان