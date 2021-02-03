انقلاب ميانمار: مدربة أيروبكس تصور تحركات الجيش نحو البرلمان بالصدفة
انقلاب ميانمار: مدربة أيروبكس تصور تحركات الجيش نحو البرلمان بالصدفة
صورت مدربة الأيروبكس خينج هنين واي انقلاب ميانمار عن غير قصد أثناء ممارسة التمارين الرياضية بالقرب من البرلمان في العاصمة ناي بي تاو.
وقالت بعد انتشار مقطع الفيديو : "لم أكن أرقص للسخرية من أي جهة أو لأكون سخيفة ... كنت أتمرن للمشاركة في مسابقة للرقص".
فيديو, انقلاب ميانمار: من هي أونغ سان سو تشي؟, المدة 2,35
ظلت سو تشي لعقود رمزا للمقاومة السلمية في مواجهة القمع، لكن تعاملها مع قضية أقلية الروهينجا المسلمة عرضها للكثير من الانتقادات. فمن تكون؟