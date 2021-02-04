لقمان سليم: تنديد واسع بمقتل الناشط اللبناني البارز
لقمان سليم: تنديد واسع بمقتل الناشط اللبناني البارز
عثر على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف بمواقفة المنتقدة لحزب الله مقتولا بالرصاص الخميس في جنوب البلاد.
وسليم (58 عاما) باحث وناشط مدافع عن حقوق الإنسان، وكان ناقدا في مقالاته وإطلالاته التلفزيونية لحزب الله.
وقالت أخته رشا الأمير "كنت أسأله ألا تخاف يا لقمان أن تعبر عن رأيك بهذا القدر من الحرية؟ كان يجيبني الموت لا يخيفني. لقد قتلوا شخصاً نادراً واستثنائياً".
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