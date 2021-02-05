إحياء الموصل: كيف يعمل المسلمون والمسيحيون معًا لإعادة بناء المدينة العراقية

لا يزال مركز الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، في حالة دمار منذ المعركة المدمرة لاستعادتها من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية قبل أكثر من ثلاث سنوات. ولكن يجري الآن تنفيذ مشروع تابع لليونسكو لإحياء "روح الموصل". اجتمع السكان المحليون من ديانات مختلفة لإعادة بناء مسجد تاريخي وكنيستين، قبل زيارة البابا المرتقبة للعراق في مارس المقبل.