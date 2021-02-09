أليكسي نافالني: ما يجب معرفته عن أشرس معارض لفلاديمير بوتين

منذ أكثر من 10 سنوات، أصبح الناشط ضد الفساد، أليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويحظى نافالني بمتابعة الملايين من الروس على مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل الكثيرين يصفونه بأنه أكثر شخص يخافه بوتين.

وحكمت محكمة روسية الأسبوع الماضي على نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف "لخرقه شروط حكم قضائي سابق". إليكم ما تحتاجون إلى معرفته.