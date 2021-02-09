أليكسي نافالني: ما يجب معرفته عن أشرس معارض لفلاديمير بوتين
أليكسي نافالني: ما يجب معرفته عن أشرس معارض لفلاديمير بوتين
منذ أكثر من 10 سنوات، أصبح الناشط ضد الفساد، أليكسي نافالني، أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويحظى نافالني بمتابعة الملايين من الروس على مواقع التواصل الاجتماعي مما جعل الكثيرين يصفونه بأنه أكثر شخص يخافه بوتين.
وحكمت محكمة روسية الأسبوع الماضي على نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف "لخرقه شروط حكم قضائي سابق". إليكم ما تحتاجون إلى معرفته.
فيديو, فلاديمير بوتين: الرجل الذي غير روسيا إلى الأبد, المدة 3,31
ظل فلاديمير بوتين طوال العشرين عاما الماضية في أعلى هرم السلطة في روسيا: رئيسا للدولة أو رئيسا للوزراء. فهل سيحكم بوتين روسيا حتى نهاية عمره؟