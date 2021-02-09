إجراءات عزل ترامب: لماذا يحاكم ترامب؟ وما هي تبعات القرار؟

تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بعد أن قام مجلس النواب بمحاكمته للمرة الثانية الشهر الماضي.

ووجهت إليه تهمة "التحريض على العصيان" في كلمة ألقاها لأنصاره قبل أعمال الشغب الدامية.

ويقول ترامب إنه لن يدلي بشهادته.