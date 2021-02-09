إجراءات عزل ترامب: لماذا يحاكم ترامب؟ وما هي تبعات القرار؟
إجراءات عزل ترامب: لماذا يحاكم ترامب؟ وما هي تبعات القرار؟
تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بعد أن قام مجلس النواب بمحاكمته للمرة الثانية الشهر الماضي.
ووجهت إليه تهمة "التحريض على العصيان" في كلمة ألقاها لأنصاره قبل أعمال الشغب الدامية.
ويقول ترامب إنه لن يدلي بشهادته.
بدء محاكمة رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت لاتهامه بالتزوير والاحتيال
محاكمة رئيس حملة دونالد ترامب الانتخابية السابق، بول مانافورت، تبدأ الثلاثاء، وهي أول قضية تنتج عن التحقيق الجاري حاليا في التدخل الروسي في التصويت.