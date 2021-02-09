مسبار الأمل: ما هي فائدة المهمة الإماراتية إلى المريخ؟

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مسبار الأمل: ما هي فائدة المهمة الإماراتية إلى المريخ؟

وضعت الإمارات العربية المتحدة مسبار "الأمل" في المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر، بعد فترة ترقب بدت طويلة قام خلالها المسار بمناورة حرجة.

وبذلك أصبحت الدولة الخليجية التي تحتفل هذا العام بذكرى ولادتها الخمسين، خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ بينما ستصير الصين السادسة في اليوم التالي.