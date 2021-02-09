مسبار الأمل: ما هي فائدة المهمة الإماراتية إلى المريخ؟
مسبار الأمل: ما هي فائدة المهمة الإماراتية إلى المريخ؟
وضعت الإمارات العربية المتحدة مسبار "الأمل" في المدار حول كوكب المريخ، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر، بعد فترة ترقب بدت طويلة قام خلالها المسار بمناورة حرجة.
وبذلك أصبحت الدولة الخليجية التي تحتفل هذا العام بذكرى ولادتها الخمسين، خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ بينما ستصير الصين السادسة في اليوم التالي.
تحدثنا مع أكرم أمين عبد اللطيف الباحث في مركز الفضاء الألماني عن أهمية إرسال مسبار عربي للمريخ.
فيديو, مسبار الأمل: هل الأرض حقا كروية؟ رواد فضاء عرب يجيبون, المدة 3,59
هل الحياة ممكنة على كوكب آخر؟ وهل الأرض حقا كروية؟ طلبنا منكم إرسال أبرز أسئلتكم عن الفضاء وطرحناها على أربعة رواد وعلماء فضاء عرب.