الحرب في اليمن: هل يمكن أن تزيد إدارة بايدن الموقف سوءا بدعم الحوثيين على حساب السعودية؟

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الحرب في اليمن: هل يمكن أن تزيد إدارة بايدن الموقف سوءا بدعم الحوثيين على حساب السعودية؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن سحب الدعم العسكري للعمليات التي تقودها السعودية في اليمن، وهو ما يراه البعض خطوة تقوي الحوثيين سياسيا دون أن تؤدي بالضرورة إلى إحلال السلام في اليمن.

سألنا ماجد المذحجي المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عن تأثير تلك الخطوة على إنهاء الحرب في البلد الذي مزقته الصراعات الداخلية والخارجية.