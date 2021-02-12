معارضة وحقوقية إماراتية تروي لبي بي سي عن "الوجة الآخر" لبلادها

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معارضة وحقوقية إماراتية تروي لبي بي سي عن "الوجة الآخر" لبلادها

تعرف الإمارات ببناياتها الشاهقة وما توفره من حياة مرفهة لمن يزورها وبعض من يقطن فيها، لكن الحقوقية الإماراتية آلاء صديق روت لبي بي سي قصة مختلفة عن وضع حرية التعبير هناك.

تحدثت المعارضة الإماراتية ومديرة منظمة القسط لبي بي سي عن تجربتها في العمل في النشاط السياسي والحقوقي في بلادها.

كما سلطت الضوء عن ظروف اعتقال ومحاكمة أبيها محمد عبد الرزاق الصديق، الذي اعتقل في عام 2013 ومعه عشرات آخرون اتهمتهم الحكومة بمحاولة الانقلاب عليه. ووصفت منظمات حقوقية المحاكمة بأنها "غير عادلة".