لماذا قضى 5 رجال نحو 4 سنوات على متن سفينة قبالة سواحل الإمارات؟

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لماذا قضى 5 رجال نحو 4 سنوات على متن سفينة قبالة سواحل الإمارات؟

قضى طاقم ناقلة النفط MT Iba ما يقرب من أربع سنوات محاصرين على متن سفينة بسبب صعوبات مالية يواجهها مالك السفينة.

وجنحت الناقلة إلى أم القيوين، إحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، في أواخر يناير كانون الثاني بعد أن دفعتها الأمواج الهائجة إلى الشاطئ.