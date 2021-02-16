الأميرة لطيفة ابنه حاكم دبي: " أنا رهينة"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الأميرة لطيفة ابنه حاكم دبي: " أنا رهينة"

بعثت ابنة حاكم دبي، الأميرة لطيفة المكتوم، التي حاولت الفرار من البلاد في عام 2018، برسائل مصورة سرية إلى أصدقائها تتهم فيها والدها بالاحتفاظ بها "رهينة" وتقول فيها إنها كانت تخشى على حياتها.

وتضيف الشيخة لطيفة في تسجيلات اطلع عليها برنامج بانوراما للتحقيقات الذي تبثه بي بي سي أن عناصر من القوات الخاصة خدروها بينما كانت تحاول الهرب على ظهر زورق وأعادوها جوا إلى مكان لحجزها.