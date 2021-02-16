ميري روبنسون "خدعت بشكل مروع" بشأن أميرة دبي

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ميري روبنسون "خدعت بشكل مروع" بشأن أميرة دبي

بعثت ابنة حاكم دبي، الشيخة لطيفة المكتوم، التي حاولت الفرار من البلاد في عام 2018، برسائل مصورة سرية إلى أصدقائها تتهم فيها والدها بالاحتفاظ بها "رهينة" وتقول فيها إنها كانت تخشى على حياتها.

وتضيف الشيخة لطيفة في تسجيلات اطلع عليها برنامج بانوراما للتحقيقات الذي تبثه بي بي سي أن عناصر من القوات الخاصة خدروها بينما كانت تحاول الهرب على ظهر زورق وأعادوها جوا إلى مكان لحجزها.

وكانت صورة للأميرة لطيفة مع ميري روبنسون مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان قد انتشرت في عام 2018 كبرهان على وجود الأميرة على قيد الحياة. غير أن روبنسون تقول إن "أسرة الشيخة لطيفة خدعتها بشكل مروع".