الأميرة لطيفة: "أبي يحتجزني رهينة في دبي"

اختفت الأميرة لطيفة آل مكتوم عام 2018، لكنها تمكنت من إرسال رسائل سرية إلى صديقاتها.

حصل برنامج بانوراما في بي بي سي على تسجيلات تحكي فيها الأميرة قصة غير عادية عن اختطافها واعتقالها واحتجازها في دبي على يد والدها الشيخ محمد.