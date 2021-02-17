الأميرة لطيفة: "أبي يحتجزني رهينة في دبي"
الأميرة لطيفة: "أبي يحتجزني رهينة في دبي"
اختفت الأميرة لطيفة آل مكتوم عام 2018، لكنها تمكنت من إرسال رسائل سرية إلى صديقاتها.
حصل برنامج بانوراما في بي بي سي على تسجيلات تحكي فيها الأميرة قصة غير عادية عن اختطافها واعتقالها واحتجازها في دبي على يد والدها الشيخ محمد.
فيديو, معارضة وحقوقية إماراتية تحكي لبي بي سي عن "وجه آخر" لبلادها, المدة 3,49
تعرف الإمارات بناياتها الشاهقة وما توفره من حياة مرفهة لمن يزورها ولبعض مواطنيها و وافديها، لكن الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق روت لبي بي سي قصة مختلفة عن وضع حرية التعبير هناك.