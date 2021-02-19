تحذيرات من موقع يعري فيه الأطفال أنفسهم أمام الكاميرا
تحذيرات من موقع يعري فيه الأطفال أنفسهم أمام الكاميرا
كشف تحقيق أجرته بي بي سي ما يبدو أنه قيام أطفال بتعرية أنفسهم أمام غرباء في موقع أوميغل للتواصل بالفيديو.
لكن الموقع يزعم أنه يخضع للإشراف.
وكانت شعبية الموقع قد ازدادت خلال فترة الجائحة ولا سيما في الولايات المتحدة والهند والمكسيك وبريطانيا.
وتحذر مجموعات دولية من إساءة استخدام الموقع.
توقيف مؤسس تطبيق للمواعدة بتهمة "الترويج للدعارة"
لم تكشف الشرطة عن اسم الموقوف، لكن بحسب وسائل إعلام محلية وموقع تطبيق "شوغر بوك" Sugarbook فإن المؤسس يُدعى دارن تشان (34 عاما).