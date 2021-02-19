من لبنان وسوريا إلى السعودية...موجة برد وثلوج تجتاح دولا عربية تجلب المرح وتعمق الأزمات
من لبنان وسوريا إلى السعودية...موجة برد وثلوج تجتاح دولا عربية تجلب المرح وتعمق الأزمات
تأثرت عدة دول عربية بمنخفض جوي بارد جدا يتمركز شرقي قبرص، مسفرا عن تساقط كثيف للثلوج ورياح وأمطار غزيرة.
وفي الوقت الذي جلبت فيه الثلوج البهجة للبعض، فقد أدت الى قطع التيار الكهربائي لساعات في لبنان وقطع طرق في الأردن والقدس وفاقمت أزمة غياب التدفئة في مخيمات اللاجئين على الحدود السورية.
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بالفيديو: لحظة هدم كازينو ترامب بلازا بنيو جيرسي