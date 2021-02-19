من لبنان وسوريا إلى السعودية...موجة برد وثلوج تجتاح دولا عربية تجلب المرح وتعمق الأزمات

وفي الوقت الذي جلبت فيه الثلوج البهجة للبعض، فقد أدت الى قطع التيار الكهربائي لساعات في لبنان وقطع طرق في الأردن والقدس وفاقمت أزمة غياب التدفئة في مخيمات اللاجئين على الحدود السورية.