مظاهرات الجزائر: هل يعود الحراك الشعبي إلى الشارع مجددا؟

وتعد هذه المظاهرات الأكبر منذ الإغلاق بسبب جائحة كورونا في مارس 2020، وتأتي بعد يومين من إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مجموعة من الإصلاحات من بينها حل البرلمان وتعديل التشكيلة الحكومية والعفو عن عدد من المعتقلين السياسيين.