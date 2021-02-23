فيروس كورونا: خطاب مؤثر لبايدن مع تخطي عدد ضحايا الوباء عتبة النصف مليون شخص
فيروس كورونا: خطاب مؤثر لبايدن مع تخطي عدد ضحايا الوباء عتبة النصف مليون شخص
تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتّحدة عتبة النصف مليون وفاة، في وقت تسارعت فيه وتيرة حملات التلقيح التي تشكل بارقة أمل في معظم أنحاء العالم.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن ذلك بالنبأ "المفجع"، مطالباً مواطنيه بتوحيد صفوفهم للتصدّي للجائحة.
والولايات المتّحدة هي أكثر دول العام تضرّراً من الجائحة من حيث عدد الإصابات والوفيات.
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سادت حالة من القلق على المستوى الدولي إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة مما دعا عدد من الدول إلى فرض حظر على السفر.