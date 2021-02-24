كيف تنقل منزلا عمره 139 عامًا إلى موقع جديد؟
كيف تنقل منزلا عمره 139 عامًا إلى موقع جديد؟
خرج سكان سان فرانسيسكو لمشاهدة منزل فيكتوري عمره 139 عامًا يتحرك في الشارع.
من المقرر أن يصبح موقع المنزل السابق مجمعا سكنيا يتكون من 48 وحدة.
تكلف صاحب المنزل حوالي 200 ألف دولار للحصول على تصاريح ورسوم النقل.
فيديو, تركيا تنقل مسجدا تاريخيا على شاحنة, المدة 0,32
بدأت السلطات التركية بنقل مسجد "الرزق" التاريخي من بلدة حصن كيفا جنوب شرقي البلاد. ومن المتوقع أن تغمر المياه البلدة بالكامل بسبب مشروع سد "إليسو" المتاخم.