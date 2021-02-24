كيف تنقل منزلا عمره 139 عامًا إلى موقع جديد؟

خرج سكان سان فرانسيسكو لمشاهدة منزل فيكتوري عمره 139 عامًا يتحرك في الشارع.

من المقرر أن يصبح موقع المنزل السابق مجمعا سكنيا يتكون من 48 وحدة.

تكلف صاحب المنزل حوالي 200 ألف دولار للحصول على تصاريح ورسوم النقل.