كيف تحول صيد الجراد إلى عمل مربح؟

في عام 2020، شهدت منطقة شرق إفريقيا أسوأ هجوم لأسراب الجراد منذ 70 عامًا.

لكن منظمة مجتمع مدني كينية توصلت إلى حل مستدام للمشكلة وهو تدريب أبناء المجتمعات المتضررة على صيد الجراد، الذي يتم تحويله بعد ذلك إلى علف للحيوانات وسماد.