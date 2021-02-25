كيف تحول صيد الجراد إلى عمل مربح؟
كيف تحول صيد الجراد إلى عمل مربح؟
في عام 2020، شهدت منطقة شرق إفريقيا أسوأ هجوم لأسراب الجراد منذ 70 عامًا.
التهمت مليارات الحشرات المحاصيل وأراضي الرعي، مما هدد سبل عيش ملايين الأشخاص في القرن الأفريقي.
لكن منظمة مجتمع مدني كينية توصلت إلى حل مستدام للمشكلة وهو تدريب أبناء المجتمعات المتضررة على صيد الجراد، الذي يتم تحويله بعد ذلك إلى علف للحيوانات وسماد.
فيديو, تفشي الجراد يهدد الأمن الغذائي في جنوب أفريقيا, المدة 3,49
يتعامل جنوب أفريقيا مع أسوأ هجوم للجراد منذ أكثر من عقد من الزمن. يختلف هذا النوع عن الجراد الموجود في شرق أفريقيا ولكن يمكنه أن يكون مدمرًا بنفس القدر.