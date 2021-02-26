تطوير القاهرة: لماذا يبدي خبراء في الآثار والتخطيط العمراني قلقا تجاه المشروع المصري؟

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تطوير القاهرة: لماذا يبدي خبراء في الآثار والتخطيط العمراني قلقا تجاه المشروع المصري؟

قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات في مصر، إن عمليات تطوير القاهرة القديمة دخلت حيز التنفيذ بهدف تحويل العاصمة لمتحف مفتوح خلال فترة تتراوح بين 10 شهور إلى عام، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

لكن خبراء في الآثار والتخطيط عمراني أعربوا عن مخاوفهم من بعض عمليات التطوير الحالية بسبب قربها من مواقع أثرية مهمة، كما أثارت عمليات إزالة أشجار معمرة قلق باحثين في شؤون البيئية.

وتحاول اليونسكو إدارج مدينة القاهرة كمدينة تاريخية منذ عام ٢٠٠٢.

ونفت الحكومة المصرية مرارا هدم أي مبان اثرية.